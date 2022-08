Basket Serie A2 maschile – Staff al lavoro. Il presidente Cenna: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni”

MANTOVA I rinnovamenti societari e di roster accaduti nel cuore dell’estate hanno iniziato a lasciare posto al rumore di palloni, sirene e retine che si muovono a ogni canestro segnato. Ieri pomeriggio, al PalaSguaitzer, gli Stings versione 2022/23 hanno dato il via alla loro stagione: primo allenamento agli ordini di coach Valli e del suo staff, non prima però della consueta introduzione della società. Quest’anno, dopo l’avvicendamento al vertice, è stato il turno di Paolo Cenna in qualità di neo presidente: parole volte a ricordare che le squadre ottengono risultati migliori quando sono unite e coese, oltre all’invito a essere giocatori “gentiluomini” nel mettere in campo un agonismo sempre in grado di esaltare la sportività e il rispetto dell’avversario. Dopo l’inizio dell’allenamento, Cenna è passato ad analizzare più nello specifico la situazione generale biancorossa: «Siamo convinti che prima del giocatore vi sia l’uomo – ha affermato – Abbiamo cercato di trasmettere quello che ci aspettiamo dai ragazzi. Dal punto di vista societario, la nostra priorità è quella di trovare una base più ampia per supportare il progetto e che possa dare una maggiore profondità nel tempo alla squadra e alla società. Dobbiamo cercare di essere presenti nel tempo con meno ansia anno dopo anno. L’unità di intenti è presente alla base anche della società e questo è fondamentale. Crediamo che fare sport sia bello e possa trasmettere alle famiglie e ai più piccoli dei valori importanti. Per questa stagione abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva, e che possa darci qualche soddisfazione, con l’obiettivo primario che è, naturalmente, quello di non retrocedere. Poi man mano vedremo. Andando avanti, speriamo di alzare l’asticella e, visto che negli ultimi anni siamo sempre andati ai play off, speriamo di ripercorrere lo stesso cammino».

Il precampionato della Staff inizierà domenica 28 sul parquet di Ferrara nello scrimmage contro i padroni di casa. Esordio ufficiale, in Supercoppa, venerdì 9 settembre contro Udine.