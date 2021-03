Mantova, non basta un buon secondo tempo: ad Arezzo è pareggio (1-1)

AREZZO – Non basta un buon secondo tempo al Mantova per aver ragione di un Arezzo combattivo nella prima frazione, ma piuttosto abulico nella ripresa. Alla fine è 1-1 e i biancorossi, forse, qualche rimpianto possono averlo. Nel primo tempo botta e risposta nel giro di poco più di un quarto d’ora: rigore trasformato da Di Paolantonio (fallo di Milillo su Piu) al 16′, pari di Cheddira di testa poco dopo la ripresa. Nel secondo tempo, dicevamo, almeno tre nitide opportunità con Guccione, Lucas e Bianchi. Ma la porta di Melgrati resta stregata. Con questo pareggio i biancorossi salgono a quota 38, aretini sempre ultimi a 17.

La cronaca

AREZZO-MANTOVA 1-1

RETI 16′ rig. Di Paolantonio, 32′ Cheddira

AREZZO Melgrati, Maggioni (84′ Luciani), Cherubin, Sbraga, Pinna, Altobelli, Di Paolantonio, Iacoponi, Arini (75′ Cutolo), Perez (75′ Cerci), Piu. A disp.: Sala, Ventola, Kodr, Di Grazia, Carletti, Soumah, Sussi, Serrotti. All.: Stellone.

MANTOVA Tosi, Checchi, Milillo (64′ Silvestro), Baniya; Pinton (75′ Bianchi), Lucas (82′ Militari), Gerbaudo (64′ Zibert), Panizzi; Guccione, Cheddira (64′ Zigoni), Di Molfetta. A disp.: Bertolotti, Palmiero, Zanandrea, Saveljevs, Mazza, Nappi, Sane. All.: Troise.

ARBITRO Carella di Bari, assistenti Pintauti di Pesaro e Politi di Lecce. Quarto ufficiale: De Tommaso di Rimini.

NOTE Corner 6-8. Ammoniti Baniya, Guccione e Iacoponi.

Secondo tempo

94′ Finisce qua, il Mantova ottiene un punto ad Arezzo.

91′ Il piazzato lo calcia Di Paolantonio, palla che sibila alta di pochissimo sopra la traversa.

90′ Guccione stende Cutolo sull’out di destra a 10 metri dalla bandierina. Punizione pericolosa per l’Arezzo.

81′ Tiro da fuori area di Di Molfetta. Blocca Melgrati.

78′ Occasione clamorosa per il Mantova: cross a centro area di Silvestro, Bianchi cicca la palla, sfera a Zigoni che non riesce a calciare a rete. Melgrati si ritrova la palla tra le mani.

72′ Contropiede di Guccione, conclusione da dimenticare.

71′ Di Molfetta ci prova al volo dai 30 metri, palla abbondantemente fuori.

65′ Azione di Piu che esplode il destro dal vertice sinistro dell’area biancorossa. Palla fuori di poco.

64′ Triplo cambio per i biancorossi: fuori Gerbaudo, Milillo e Cheddira, dentro Zibert, Silvestro e Zigoni.

61′ Cheddira per Lucas, che si gira in area e tira, respinge Melgrati. Sull’azione seguente cross in mezzo di Di Molfetta, Pinton non ci arriva di poco.

56′ Guccione irrompe in area e calcia verso la porta, Melgrati respinge. Mantova ora stabilmente in attacco.

52′ Corner di Pinna, al centro dell’area virgiliana tocca Milillo con l’anca e la palla schizza pericolosamente di poco sopra la traversa.

46′ Ripartiti! Calcio d’inizio battuto dai biancorossi.

Primo tempo

45′ Carella fischia due volte. Fine del primo tempo.

32′ Corner dalla destra battuto da Di Molfetta, stacco imperioso dell’attaccante biancorosso, che rimette la gara in parità!

32′ GOOOOOL DEL MANTOVA!!! CHEDDIRA!

32′ Imbucata di Guccione per Di Molfetta: palla in corner.

25′ Cheddira ruba palla e irrompe in area, poi mette in mezzo. La difesa aretina libera.

21′ Miracolo di Tosi, che mette in angolo un tiro di Perez, solo in area.

20′ Palo di Arini, ma l’arbitro fischia: è fuorigioco.

17′ Sul calcio d’inizio Di Molfetta prova a sorprendere Melgrati che smanaccia in corner. Sull’azione seguente il tiro di Gerbaudo finisce fuori di poco.

16′ Arezzo in vantaggio: Di Paolantonio angola bene la palla. Tosi non può nulla.

14′ RIGORE PER L’AREZZO Milillo stende Piu in area: è penalty.

14′ Guccione per Cheddira in area: l’attaccante prova a incrociare ma la difesa si salva.

12′ Cross dalla destra, Pinton anticipa di testa Perez. Secondo corner per i toscani, senza effetto.

10′ Poche emozioni nei primi dieci minuti. Il Mantova prova ad attaccare, partendo con una manovra ragionata dal basso, l’Arezzo punta sulle verticalizzazioni e il contropiede.

5′ Iacoponi per Piu, la difesa virgiliana mette in corner.

2′ Tiro di Guccione, respinge la difesa aretina.

1′ Squadre in campo. L’Arezzo batte il calcio d’inizio.