Basket A2 maschile – Pompea, via al girone di ritorno: alla Gp Arena arriva Piacenza

Mantova Dopo un entusiasmante girone di andata, inizia oggi alla Grana Padano Arena quella tutta in salita del girone di ritorno. I punti iniziano a pesare per davvero e negli scontri diretti contro avversarie dalle stesse ambizioni bisogna iniziare a tenere in considerazione la differenza canestri per evitare brutte sorprese a fine stagione. Alle 18 il girone di ritorno inizia con il botto: Mantova-Piacenza, terza contro quarta con i medesimi punti in classifica. Le due squadre rivelazione del campionato. Coach Finelli mette in guardia dalle insidie della sfida e del girone di ritorno: «Si chiude un eccellente girone di andata, anche sopra le aspettative. Mantenendo i piedi per terra questo gruppo duo ancora crescere e comunque consolidarsi. Il girone di ritorno è storicamente più impegnativo e si alza la qualità: molte squadre trovano la propria dimensione e altre si rinnovano. Spesso il volto di alcune squadre che incontriamo al ritorno è diverso da quello dell’andata. Piacenza è una squadra in grande forma, ha fatto una seconda parte del girone esaltante giocando bene, soprattutto in concomitanza con la firma di Mike Hall. Hanno tre giocatori americani e in questo momento non possiamo sapere che squadra ci troveremo davanti oggi. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, conosciamo le caratteristiche della squadra e siamo pronti ad affrontarli». Stings al completo, Assigeco con tre americani nel roster e quindi uno giocoforza dovrà accomodarsi in tribuna: molto probabilmente sarà l’ex Jazzmarr Ferguson reduce da un infortunio muscolare.