Vertice Coldiretti con il ministro Patuanelli

MANTOVA Il nuovo ministro delle Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli partecipa al Consiglio Nazionale della Coldiretti convocato dal presidente Ettore Prandini domani martedì 23 febbraio 2021 dalle ore 10 alle ore 11 nella sede di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43 a Roma in diretta streaming su www.coldiretti.it.

Al centro dell’incontro il bilancio l’impatto dell’emergenza Covid sulla filiera agroalimentare a un anno dall’inizio della pandemia con la chiusura della ristorazione e le speculazioni che hanno colpito imprese e consumatori con la necessità di interventi e sostegni per difendere il tessuto produttivo nazionale.

Focus anche sull’Europa con i progetti della filiera agroalimentare nazionale per il Recovery Fund ma anche le preoccupanti novità come l’etichetta Nutriscore che colpisce il Made in Italy e i tagli al settore delle carni, dei salumi e del vino sul quale rischiano di arrivare addirittura warning label come per le sigarette.