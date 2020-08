La città di Mantova ha ricordato il campione Tazio Nuvolari

MANTOVA La città di Mantova ha reso onore a Tazio Nuvolari per i 67 anni dalla scomparsa del grande pilota e campione. Nella mattina di martedì 11 agosto si è svolta una cerimonia commemorativa nei giardini di Largo Pradella dedicati al “Nivola”. Qui, presso il monumento con il busto di Nuvolari, sono state deposte da parte del Comune di Mantova e dell’Aci Mantova-Museo Tazio Nuvolari due corone d’alloro. A ricordare la figura e l’importanza per la città del “Mantovano Volante” sono stati il presidente del Consiglio comunale Massimo Allegretti ed il presidente dell’Aci Mantova e del Museo Tazio Nuvolari Alberto Marenghi. “Tazio Nuvolari è un patrimonio della nostra città e del mondo – ha detto Allegretti –. Un mantovano esemplare, fino alla fine dei suo giorni, oltre ad un campione nello sport e nella vita, una leggenda per tutti”. Marenghi, oltre alla figura e alle gesta sportive del “Nivola”, ha voluto ricordare il giornalista mantovano Alberto Gazzoli, recentemente scomparso, che “tante volte aveva scritto di Nuvolari”.

Alla commemorazione erano presenti, tra gli altri, Enrico Marocchi dell’Aci, alcuni rappresentanti di “Mantova Corse” e del Club “8Volanti Tazio Nuvolari”, oltre a cittadini e volontari.

Per gli appassionati di motori, si ricorda che il Gran Premio Nuvolari si terrà dal 17 al 20 settembre. Partenza venerdì 18 da piazza Sordello.