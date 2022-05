“Partenza in salita” con Corrado e Camilla Tedeschi il 20 maggio in teatro a Marmirolo

MARMIROLO – Venerdì 20 maggio presso il Teatro Nuovo di Marmirolo (piazza Roma) va in scena l’ultimo spettacolo inserito nel cartellone della stagione 2022: “Partenza in salita”, con Corrado e Camilla Tedeschi, inizialmente programmato per il 3 marzo e poi rinviato per motivi tecnici. È importante segnalare due iniziative legate a questo spettacolo. La prima riguarda l’ingresso gratuito per i neo-diciottenni (nati nel 2004) voluto dall’amministrazione comunale. Gli interessati non devono fare altro che prenotare il posto al numero WhatsApp 3204343663, specificando il nome e cognome, che si tratta di un neo-diciottenne e lasciando il numero di cellulare e l’indirizzo email. La seconda riguarda invece gli associati Auser di tutta la provincia di Mantova, i quali possono acquistare il biglietto dello spettacolo al prezzo ridotto di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare su WhatsApp il numero.