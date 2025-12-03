Calcio Eccellenza – Poggese amarcord: torna Salmi per rivivere gli “anni ruggenti”

POGGIO RUSCO La Poggese volta pagina e punta decisa a rilanciarsi in Eccellenza. Dopo la sconfitta casalinga contro il Cazzagobornato, che ha segnato bruscamente la fine dell’era Goldoni, il club ha scelto il nuovo timoniere: Francesco Salmi è il tecnico chiamato a guidare i biancazzurri verso nuovi traguardi. Bolognese di origine (abita a Budrio), classe 1957, Salmi ha già scritto pagine importanti nella storia della Poggese negli anni ruggenti del presidente Trazzi: nella stagione 1999/2000 guidò infatti la squadra dall’Eccellenza alla Serie D, confermandosi un allenatore vincente e capace di gestire situazioni complesse. La sua ultima esperienza sulla panchina della Vis Cittadella Modena lo ha ulteriormente arricchito di esperienza, rendendolo pronto ad affrontare le insidie del campionato lombardo. «Comincio da stasera a dare una mano alla squadra – dichiara Salmi subito dopo l’ufficializzazione -. Alla squadra chiedo massima tranquillità e costanza, dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Il lavoro fatto da Goldoni è stato importante e va valorizzato: il mio compito è spingere la squadra a dare il massimo in ogni partita». Salmi è un collezionista di campionati vinti, ma l’Eccellenza lombarda rappresenta una novità per lui: «Mi sono documentato bene sul torneo: è un campionato basato su corsa, fisico e intensità. Conosco diversi atleti della Poggese e questo ci aiuterà a entrare subito in sintonia».

Sul fronte societario, il presidente Andrea Prandini motiva la scelta con decisione: «Salmi conosce bene la squadra e la società, è l’uomo giusto per trasmettere entusiasmo e leadership in un momento delicato. Vogliamo che la Poggese torni a competere ai massimi livelli, e crediamo che lui sia la figura ideale per guidare il gruppo». L’arrivo del nuovo tecnico è anche un segnale chiaro per la squadra e per l’ambiente: la società vuole reagire, dimostrare determinazione e ambizione. La Poggese non intende arretrare di un passo, ma rilanciarsi con convinzione, affrontando ogni partita con organizzazione, lucidità e compattezza. La sfida per Salmi sarà integrare il proprio stile con l’ottimo lavoro già impostato da Goldoni, motivando i giocatori e creando un’identità di squadra chiara e convincente. Ora la Poggese ha una guida esperta, un progetto concreto e la voglia di risalire in classifica. Il nuovo corso di Salmi dovrà trasformare la delusione della scorsa giornata in energia positiva. L’obiettivo è semplice: ridare fiducia, compattezza e risultati a un gruppo pronto a riscrivere le pagine migliori della sua storia. Cominciando dalla trasferta di domenica a Cologno.