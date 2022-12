Calcio, il pagellone di 2ª Categoria – La Villimpentese è una fuoriserie. Poggese e New Castellucchio da applausi

Mantova Una squadra sola al comando, il suo nome è Villimpentese (voto 9): con i 40 punti ottenuti nel girone d’andata, 9 di vantaggio sulla seconda, ha di fatto ipotecato la promozione in Prima Categoria. I gialloblù facciano pure gli scongiuri, ma la sensazione è che nel ritorno si lotterà solo per il secondo posto. Occupato attualmente dalla Poggese (voto 8), la vera sorpresa di questa prima metà di stagione. La Voltesi (voto 7) potrebbe acciuffare i biancazzurri sul secondo gradino vincendo il recupero del 15 gennaio contro la Rove. Tra le due, adesso, c’è il New Castellucchio (voto 7,5), che ha disputato un girone d’andata al di sopra delle aspettative. Il Quistello (voto 7-) occupa la quinta piazza, l’ultima utile per andare ai play off, nonostante abbia accusato qualche passaggio a vuoto.

La Medolese (voto 6,5) è partita con l’obiettivo di lottare con le migliori e non può essere del tutto soddisfatta del sesto posto al giro di boa. Che tra l’altro può essere attaccato dalla coppia a quota 21 formata dal neopromosso Soave (voto 7) e dalla Roverbellese (voto 7-), che devono recuperare una partita. Tra i viola e il tandem sopracitato c’è un’altra matricola, il Buscoldo (voto 7), che pare non aver accusato troppo il salto di categoria e nel ritorno potrà lottare anche per obiettivi ambiziosi. La Ceresarese (voto 6) è un po’ attardata, ma dovesse vincere il recupero col Soave, farebbe un balzo notevole in classifica. Sufficienza piena, anzi qualcosa di più, per La Cantera (voto 6,5), fuori dalla zona rossa. Più stiracchiata per il Boca Juniors (voto 6), che dovrà guardarsi le spalle. La lotta per salvarsi riguarda al momento quattro squadre: Ostiglia (voto 5) e S.Egidio S.Pio X (voto 5) hanno un minimo vantaggio sulla Dinamo (voto 4+) e sul Pomponesco (voto 4), principali indiziate alla retrocessione diretta.