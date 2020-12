A Gonzaga riprende “Qui continua la lettura”

GONZAGA Con la fine dell’anno ormai imminente, si iniziano già a programmare gli appuntamenti per il prossimo anno. Uno di questi è, sicuramente, il ritrovo del gruppo “Qui continua la lettura” che si è dato appuntamento per la prima sessione del 2021 in presenza: la data fissata sul calendario è il 20 gennaio alle 16 in quel della biblioteca comunale “Franco Messora” di Gonzaga. Tema dell’incontro sarà il libro “Ali di babbo” di Milena Agus, edito da Nottetempo. Ambientato in Sardegna, terra natia dell’autrice, il libro ha compre protagonista Madame, proprietaria di un terreno sul mare assediato dagli speculatori. Nonostante la povertà, la donna non vende, bloccando i possibili affari delle famiglie vicine, le quali, però, non possono fare a meno di amarla, per la sua generosità e la sua candida resistenza. Una storia comica e a tratti crudele, fiabesca e vera, nonché la storia del nonno della narratrice, figura potente e silenziosa, probabilmente il maggior alleato di Madame. E, sotto un certo punto di vista, questo è anche un libro carico di magia. Ovviamente, durante l’incontro saranno adottate tutte le norme sanitarie di sicurezza. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0376 58147 o scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.gonzaga.mn.it. (f.b.)