Nuovi orari per le scuole di Castellucchio: la settimana si accorcia a cinque giorni

CASTELLUCCHIO – Il prossimo anno scolastico sarà per l’Istituto comprensivo di Castellucchio un anno di grandi cambiamenti dal punto di vista organizzativo e didattico. L’anno 2023-24 vedrà infatti l’adozione di nuovo quadro orario distribuito su cinque giorni e non più su sei, un tema certamente non nuovo, di cui si parlava già da diverso tempo.

Questo senza dimenticare l’aspetto didattico che, grazie al nuovo orario, avrà la possibilità di rinnovarsi e puntare sulla laboratorialità improntata sul “fare”. Le attività laboratoriali infatti prevedono una metodologia di tipo esperienziale dove il bambino ha un ruolo attivo, dove l’obiettivo non è solamente quello di un apprendimento puro e semplice, ma vuole sviluppare nell’alunno competenze interdisciplinari, autonomia, capacità di problem solving, di cooperazione e pensiero critico. E proprio l’innovazione didattica si collega al Pnrr Scuola 4.0 che costituisce l’occasione per tutta la comunità scolastica di ripensarsi come ecosistema capace di rinnovare il proprio approccio didattico e la propria organizzazione curricolare, per rendere le strutture delle scuole ambienti tecnologicamente più avanzati, flessibili e adatti a una maggiore digitalizzazione dell’insegnamento.