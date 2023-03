Autocross – Filippo Savazzi (Solferino Pecso) a podio nella prova di Veronella

SOLFERINO Partito anche il trofeo italiano autocross con la prima gara sulla pista di Veronella. È arrivato anche il primo podio di stagione targato Solferino Rally Pecso: il giovanissimo pilota di Gabbiana Filippo Savazzi, a bordo del proprio Kart cross Kamicaze, ha strappato in finale il secondo posto di categoria. Quarta posizione ad un soffio dal podio per Alessandro Arnaldini con il suo prototipo motorizzato Kavasaki categoria D2. Sempre ai piedi del podio della categoria B, troviamo Luigi Faccincani in lotta con la messa a punto della propria Fiat Punto proto 2000 che cercherà durante la stagione di difendere il trofeo di categoria conquistato nel 2022.

Il prossimo fine settimana prenderà il via la stagione di Formula Driver asfalto con la gara di apertura a Colgne (Bs), alla quale prenderanno parte: Mattia Zanini su Citroen Saxo Gr.A; Franco Merighetti su Peugeot 106 KIT; Antonello Pelizzari su Peugeot 205 Gr.A; Simone Giovannone su Karto Cross Suzuki; l’equipaggio Finco-Maraì nella categoria Rally sulla Peugeot 106 GTI N2.