Rally – Trofeo Raceday dolceamaro per la Solferino Pecso

SOLFERINO Scesa in forze con due equipaggi in terra marchigiana per la prima gara del Trofeo Raceday Rally Terra, la compagine virgiliana torna a casa col bicchiere pieno a metà. Ottima prestazione per il “terraiolo per vocazione” Giorgio Dallamano da Castiglione delle Stiviere con alle note il bresciano Fabio Treccani, che ha migliorato prova dopo prova sulle velocissime strade sterrate a attorno a Cingoli (Mc), riducendo il gap con gli avversari e concludendo al 2° posto in classe N2 a bordo della propia Suzuki Swift. Sfortunato il percorso di Stefano Madella, navigato da Andrea Ruzzon, la coppia a bordo della potente Skoda Fabia R5 è stata costretta al ritiro dopo una lieve uscita di strada sulla seconda prova speciale della giornata privandoli di uno scontro diretto con gli avversari. Per molti piloti il prossimo weekend significa l’ultima occasione per aggiudicarsi i punti necessari per vincere il titolo di Categoria; infatti ad Acquafredda (Bs) domenica si correrà l’ultima gara di Formula Driver valevole per il campionato MSP asfalto e vi saranno, come portacolori della scuderia virgiliana, Mattia Zanini su Citroen Saxo, Antonello Pellizzari su Peugeot 205, Franco Merighetti su Peugeot 106 e Cimarosti-Giovannone su Fiat Uno Turbo. In autocross sul circuito di San Polo d’Enza (ultima tappa del trofeo Italia MSP Autocross) vedremo impegnati Alessandro Arnaldini e Paolo Miani su Proto Suzuki, Faccincani su Fiat Punto in Cat. B.