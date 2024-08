Calcio femminile – Mantova Women a Castelletto con il Chievo Verona. Ecco il cammino del Redondesco in Promozione

Castelletto Amichevole di prestigio per il Mantova Women che oggi, a Castelletto Borgo (inizio ore 17), effettuerà un allenamento congiunto con il Chievo Verona Women, formazione di Serie B. Un test molto interessante per mister Gemelli quando mancano ormai solo due settimane all’inizio del campionato di Eccellenza. La squadra virgiliana, come è noto, debutterà l’8 settembre sul campo del Fiamma Monza e sette giorni dopo farà il proprio esordio sul terreno di casa contro il Bresso. Dopo la brillante stagione scorsa, chiusa al terzo posto, l’estate ha portato grandi novità in casa biancorossa, con il cambio di denominazione e l’arrivo di ben nove nuove giocatrici: le “vipere” si presenteranno così ai nastri di partenza del campionato con grandi ambizioni e la scomoda etichetta di favorite da condividere però con almeno altri tre club, Palazzolo, Erbusco e Como. La partita odierna col blasonato Chievo è un’ottima occasione per testare condizione atletica e meccanismi di gioco.

Promozione – Il neonato Oratorio Redondesco debutterà in campionato il 22 settembre, in casa, con l’Oratorio 2B. Quindi affronterà nell’ordine Albosaggia Ponchiera, Sarnico, Sporting Valentinomazzola, Lecco, Desenzano, Soccer Team Brescia, Trevigliese, Villa Valle, Pavonese Cigolese, Cavenago, Monza e Orobica Bergamo.