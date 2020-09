Calcio Coppa Italia Promozione – Casalromano freddato a Pavone: giochi fatti

PAVONE MELLA Il risultato non è falso, la Pavonese ha avuto quattro occasioni da gol e le ha concretizzate. Ma, nonostante le apparenze, i ragazzi di mister Franzini non hanno subito il gioco dei locali.

Il Casalromano, infatti, parte bene con trame efficaci che costringono la Pavonese per 10 minuti sulla difensiva: al 10’ un contropiede rapido libera Prestini in area sul quale Peschiera entra fallosamente: è rigore, Frassine non sbaglia. Ancora Pavonese sorniona, al 45’ punizione per i locali battuta veloce e con scaltrezza, mette Antonini davanti a Garletti per il 2-0.

La second parte dell’incontro sembra la fotocopia del primo tempo con Sene e Grechi che non riescono a chiudere in porta, mentre Osio su calcio d’angolo incorna su palo corto e porta a 3 le segnature per i locali.

Il meritato gol per il Casalromano lo realizza Bilal di testa all’85’ su calcio d’angolo, mentre Belleri chiude le ostilità al 92’.

Se battesimo del fuoco della categoria doveva esserci, meglio o peggio di così non poteva esserci. Il Casalromano deve pensare a domenica prossima, prima del campionato in casa della Vighenzi per non ripetere gli errori visti a Pavone Mella.

Il Casalromano è vivo, i giocatori stanno bene e l’ambiente è ottimo, tutti ingredienti che permetteranno un inizio di campionato positivo.

Nonostante vi sia ancora una gara da giocare in Coppa Italia, la Pavonese è automaticamente promossa al turno successivo. Il Casalromano ospiterà invece l’Asola, mercoledì 30 settembre, in notturna alle 20.30, sempre per la Coppa Italia, per giocare la terza e ultima gara.

Si tratta pur sempre di una stracittadina che richiama sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni,