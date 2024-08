Calcio serie B – Mantova, oggi alle 19 stop alla campagna abbonamenti

Mantova Ultimo giorno di allenamento per il Mantova in vista della partita col Cosenza: oggi alle 18 è prevista la rifinitura al Sinergy Center. Col tour de force alle porte, l’Acm risponde presente e lo fa grazie all’intera rosa a disposizione. Un vantaggio mica da poco per mister Possanzini, soprattutto in vista del trittico di partita ravvicinate che porterà via energie fisiche e mentali. Dopo la sfida di domenica col Cosenza, i biancorossi saranno impegnati mercoledì 28 a Piacenza contro la Juve Stabia. Chiuderà il trittico la gara casalinga con la Salernitana di domenica 1 settembre. Sul fronte abbonamenti, procede spedita la vendita delle tessere: il totale è salito a 5606, ad un soffio dai 6000 auspicati dalla società di viale Te. Oggi è l’ultimo giorno per abbonarsi e sarà possibile farlo fino alle 19 presso il Mantova Point, i punti TicketOne e sul sito TicketOne.it. Gli orari di ritiro vanno dalle 9.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 20.30. Per quanto riguarda il match con i calabresi, si ricorda che l’apertura dei cancelli del Martelli è prevista alle ore 18.30.