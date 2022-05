Fondazione Artioli nel segno della (quasi) continuità con Federica Restani

MANTOVA Fondazione Artioli, la cui attività principale si configura nella ricerca relativa alla documentazione sull’attività spettacolare patrocinata dai signori di Mantova, i Gonzaga, nell’epoca del loro massimo splendore, ha una nuova presidente: Federica Restani. Allo stesso tempo, la Fondazione dà spazio a eventi di teatro, di danza e di musica che, in chiave moderna, riprendano i grandi motivi della tradizione del Rinascimento e del Barocco. La neo presidente della Fondazione ha espresso la sua volontà, oltre a quella della nuova direzione, di potenziare la precedente gestione guidata da Francesco Ghisi, ma senza stravolgerla. A confermarlo è stata lei stessa, che alla domanda su quali fossero i programmi e gli obiettivi della fondazione a seguito della sua nomina, ha così replicato: “Innanzitutto vogliamo proseguire e, se possibile, addirittura intensificare il rapporto sinergico con Fondazione Palazzo Te e Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti. Un ulteriore obiettivo che ci siamo prefissati, sarebbe quello di aumentare il numero di presenze da parte degli spettatori agli eventi di musica, danza e teatro che organizzeremo. In particolare riguardo al teatro, spero che il mio impegno di oltre vent’anni nel campo della produzione teatrale possa farlo apprezzare ancora di più al pubblico locale e non solo. Voglio sottolineare, inoltre, quanto sarà importante per noi stabilire relazioni intense con tutti gli operatori culturali presenti sul territorio. Risulta fondamentale a nostro avviso seguire e potenziare allo stesso tempo la precedente linea di gestione. Non posso anticipare nulla, invece, per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni che mi piacerebbe proporre e portare, dal momento che devo aspettare abbia luogo l’incontro con tutti i protagonisti sia delle fondazioni sia del comune.” Al termine dell’intervista, la presidente ha voluto ribadire la propria felicità per la nomina ottenuta e ha informato che sarà possibile sapere di più in merito ai programmi e agli eventi futuri tra 15 giorni.

Marcello Feroldi