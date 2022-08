Calcio femminile – Nuovo staff e progetti con le scuole: il Mantova riparte di slancio

MANTOVA Importanti novità in vista per il Mantova Calcio Femminile. Sabato 27 a Ospitaletto verrà presentato il nuovo staff dirigenziale, oltre alle squadre che prenderanno parte ai vari campionati: l’U15 nazionale e quella Esordienti (che si confronterà con compagini maschili). «Non solo – anticipa il responsabile Marzio Miglioli – . Da quest’anno prenderemo parte al campionato Csi con una squadra di calcio a 5, che presenteremo il 30 agosto in città e che giocherà nel palazzetto di Levata. Per quanto riguarda lo staff, siamo molto soddisfatti perchè l’abbiamo potenziato con tecnici e preparatori di alto spessore. Sveleremo tutti i nomi il 27. Dopo il successo dei camp di giugno e luglio, puntiamo tutto e con sempre maggiore convinzione sul settore giovanile». A proposito di camp, dal 4 al 10 settembre se ne svolgerà uno a Cesenatico. Infine, tra le iniziative più attese, c’è il progetto di promozione del calcio femminile (“Sei brava a… calcio”) che da metà ottobre porterà il Mantova Calcio Femminile nelle scuole elementari e medie cittadine.