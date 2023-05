Calcio giovani – Allievi U17: il Castiglione è campione provinciale

CASTIGLIONE Il Castiglione è campione provinciale Under 17. Decisivo il pareggio nel recupero giocato ieri tra Quistello e Porto (3-3 firmato da Penitenti, Verzelloni e Bonatti per il Quistello; Bertelli, Siliprandi e Alushi per il Porto). Il Porto era l’unica diretta concorrente in grado di raggiungere gli aloisiani, ma la mancata vittoria ha consegnato l’alloro al Castiglione, assieme alla conseguente promozione al campionato regionale U17. Un risultato ottenuto senza giocare e festeggiato negli spogliatoi da mister Pandolfo, dai suoi ragazzi e anche dal patron Laudini, che non è voluto mancare nella foto ricordo. I rossoblù hanno dominato il torneo con 19 vittorie, un solo pari e nessuna sconfitta per complessivi 58 punti, restando imbattuti anche nella Coppa Brescia. Un risultato che, dalle parti del Lusetti, viene preso di buon auspicio anche per altre compagini come la Juniores Regionale e la prima squadra, coinvolte nei play off.