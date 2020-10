Argenta, speranza per i 70 lavoratori Riprende il dialogo con l’azienda

SAN GIORGIO BIGARELLO – Una luce, se pur flebile, in fondo al tunnel dove sono finiti i 70 dipendenti dell’Argenta, azienda che produce distributori automatici di Mottella. Fino a qualche giorno fa, infatti, i vertici dell’azienda erano irremovibili sulla chiusura della sede mantovana e il trasferimento dei lavoratori in quella di Peschiera di Borromeo nel Milanese. Si è aperto uno spiraglio di contrattazione tra sindacati e proprietari grazie all’incontro in videoconferanza che si è tenuto ieri alla presenza del prefetto Carolina Bellantoni , del sindaco di San Giorgio, Beniamino Morselli , dell’assessore al lavoro Alberto Germinasi , i referenti sindacali di Cigl e Cisl e una rappresentanza del Gruppo Argenta Spa. In esito al confronto è stata quindi raggiunta l’intesa di addivenire ad una ripresa del confronto a livello aziendale sulle tematiche che, dalla scorsa settimana, avevano suscitato lo stato di agitazione e l’indizione di uno sciopero dei lavoratori dello stabilimento di San Giorgio Bigarello. La ripresa del confronto avverrà tra le parti per ricercare le migliori soluzioni a tutela della posizione dei lavoratori, compatibilmente con i programmi organizzativi dell’azienda. Intanto si ricorda che giovedì prossimo, 29 ottobre, si terrà l’audizione, dei lavoratori Argenta in commissione attività produttive, in Regione.