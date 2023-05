Truffa e raddoppia: via al processo per un raggiro da 1200 euro

MANTOVA Si è aperto ieri il, processo a carico di Giovanni Pagana , napoletano accusato di truffa. Vittime del raggiro una coppia di coniugi residenti nel Basso Mantovano che 5 anni fa avevano pubblicato un annuncio sul sito subito.it in cui mettevano in vendita quattro cerchioni per auto per 600 euro. Secondo l’accusa l’imputato aveva contattato gli inserzionisti fingendosi interessato all’acquisto, quindi al momento di pagare era riuscito a dirottare su un proprio conto 1200 euro, il doppio di quello che le sue vittime chiedevano. Quando si erano accorte della truffa era ormai troppo tardi: i soldi erano finiti su quel conto dal quale erano spariti subito dopo. Ora, dopo 5 anni, inizia il processo.