Atletica Assoluti – La staffetta di Marani ai piedi del podio

PADOVA Giornata agrodolce per gli atleti mantovani impegnati ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Sa di beffa il quarto posto ottenuto da Diego Marani con la staffetta 4×100 della Riccardi Milano. Diego e compagni hanno vinto la seconda serie in 41.60, ma tre squadre, Athletic Club Alperia (41.25) e La Fratellanza (41.39) nella terza batteria, Assindustria Sport Padova (41.53) nella prima, hanno fatto meglio, negando al velocista di Gazoldo la gioia del podio. Marani è iscritto alla gara odierna dei 200, ma sembra intenzionato a dare forfait.

Nelle gare veloci con gli ostacoli c’era grande attesa per i “nostri” Samuele Maffezzoni e Giulia Guarriello. Ebbene, entrambi hanno corso al di sotto delle loro possibilità, complice anche la pista resa scivolosa dalla pioggia. Lo junior asolano (classe 2002) dell’Atletica Bergamo Oriocenter ha chiuso al 10° posto, quindi fuori dalla finale, le batterie dei 110hs in 14.64. C’è un pizzico di rammarico perchè il 14.41 corso sabato scorso a Mantova sarebbe valso la finale ma, come dicevamo, ieri le condizioni erano piuttosto proibitive. Discorso analogo per la 19enne mogliese dell’Atletica Guastalla Reggiolo, 14esima nei 100hs in 14.30, crono lontanissimo dal personale (13.94) fatto registrare appena sette giorni prima a Bologna nei Campionati Regionali.

Oggi, nella giornata conclusiva degli Assoluti, riflettori puntati sulla pedana del salto triplo per la gara in programma dalle ore 17 con due mantovane iscritte. C’è Alice Rodiani, junior (è una 2001) dell’Atletica Brescia che si presenta con la nona misura d’accredito (12.84), ma settimana scorsa ha saltato 12.29 ai Campionati Regionali di Mantova. La decima del ranking è la 23enne Costanza Gavioli, ex Rigoletto, tesserata per la Fratellanza Modena, iscritta con la misura di 12.83.