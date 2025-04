Calcio giovani – Femminile Mantova Calcio, un finale di stagione da incorniciare

MANTOVA È un finale stagione di grandi soddisfazioni, quello che si sta riservando il Femminile Mantova Calcio. Nello scorso week-end l’U19 ha terminato il campionato travolgendo 6-1 il TeamSport Milano. Le biancorosse, all’esordio nel torneo e con una squadra di età più giovane rispetto alle rivali, si è messa in evidenza in tante partite raccogliendo punti, applausi ed esperienza. In netta crescita anche l’U15, che ha battuto 2-0 l’Endine Gaiano e guarda con ottimismo alla prossima stagione. Vola pure l’U14, che è stata iscritta al campionato Csi e al momento occupa la vetta della classifica. Ciliegina sulla torta, le Pulcine che hanno tenuto testa a squadre più quotate (e di età superiore) come Modena e Lentigione. Nel frattempo, oggi (venerdì 18 aprile) dalle ore 18, presso la Polisportiva Bagnolese a Bagnolo San Vito, si svolgerà il primo degli Open Day organizzati quest’anno dalla società. Ingresso libero per tutte le bambine e ragazze dai 6 ai 25 anni interessate a conoscere meglio il calcio femminile.