Ciclocross – Sporteven, ultimi fuochi a Bassano

REVERE Ultimo impegno della stagione agonistica 2021/2022 di ciclocross per gli atleti dello Sporteven. Oggi a Bassano del Grappa, a partire dalle ore 10, in occasione del Trofeo Triveneto Ciclocross, gli esordienti Pietro Zerbinati, Nicolò Castellini, Maurizio Gobbi e Paolo Borzi, l’Ews Iris Rolfini cercheranno di conquistare altre soddisfazioni.

La stagione per il team virgiliano si è rivelata prodiga di momenti esaltanti grazie anche ai successi colti tra le esordienti donne da Maria Acuti. Una specialità, quella del ciclocross, che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze del presidente Gianluca Boselli di essere sempre in azione e di accrescere il proprio tasso tecnico in vista anche dei prossimi impegni nell’ambito della strada e della mountain bike. Inoltre, i risultati ottenuti dallo scorso ottobre ad oggi hanno sancito il successo del progetto allestito dallo Sporteven. Progetto che ha potuto contare anche sulla collaborazione di società come il Mincio Chiese e il Bel Gelato che hanno messo a disposizione del sodalizio reverese alcuni dei loro atleti. Parlando della competizione odierna sui prati della cittadina vicentina, valido tra le altre cose quale ultima prova del Trofeo Triveneto di ciclocross, gli atleti in maglia nerazzurra si misureranno su un circuito di 2,300 km che verrà ripetuto più volte nell’arco di un tempo ben prestabilito ovvero 30’.