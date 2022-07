Pensionato trova un borsello con 1500 euro e lo consegna alla Polizia locale

MANTOVA Erano le 9 del mattino, quando un 75enne passeggiando nei giardinetti di via Divisione acqui, a Mantova, notava un borsello appoggiato su un muretto. Telefonava alla centrale operativa della Polizia Locale avvisando l’operatore del rinvenimento. Dopo pochi minuti una pattuglia si recava sul posto e recuperava il borsello. Gli agenti controllavano il contenuto e si accorgevano che all’interno, oltre ai vari documenti, vi era una somma di denaro, in banconote, per un importo di 1.500 euro.

Gli uomini del Comando di Viale Fiume rintracciavano il proprietario del borsello, un 60enne che abitava poco distante dal luogo del rinvenimento, che aveva dimenticato poco prima, e glielo restituivano.

Gesto di grande onesta e altruismo quello del pensionato che certamente verrà contattato dal proprietario del borsello per ringraziarlo di persona.