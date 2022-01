Po troppo basso: il varo dell’arcata resta al palo

SAN BENDETTO – I timori di giovedì, durante il sopralluogo dell’assessore regionale Claudia Terzi e del presidente della Provincia Carlo Bottani si sono concretizzati: il livello troppo basso del Po non consente, per ora, di potere svolgere in sicurezza il varo della seconda arcata del nuovo ponte di San Benedetto. Operazioni sospese dunque – e circolazione riaperta alle auto sul ponte vecchio – fino a lunedì, quando un incontro tra Provincia, Toto Costruzioni e Fagioli Spa servirà a definire una data per la ripresa del varo.

Se in ottobre era stato il livello troppo alto del fiume – insieme a condizioni meteo avverse – a tradire e a fare slittare di un mese il varo della prima arcata, questa volta a rivelarsi decisiva è stata la situazione contraria: il Po è troppo basso, non consentirebbe un attracco in sicurezza alla chiatta che dovrà sorreggere il secondo impalcato fino alla completa traslazione, e anche eventuali operazioni di dragaggio non darebbero risultati utili in tempi rapidi. Ieri quindi, attraverso una nota di Palazzo di Bagno, è arrivata la notizia che il varo è stato sospeso e che lunedì i soggetti coinvolti si incontreranno per fare il punto della situazione e decidere una data per riavviare l’operazione. Contemporaneamente è stato riaperto il traffico delle auto sul ponte vecchio fino a nuovo ordine.

Questa operazione di varo, sia pure meno complessa tecnicamente di quella precedente, va comunque valutata con attenzione: anche se non vi sono traslazioni da compiere in acqua libera, essa prevede lo spostamento di un impalcato di 149 metri di lunghezza, per un arco di 30 metri di altezza al culmine, e 2200 tonnellate di peso, che deve essere portato – come è già avvenuto – a otto metri di altezza per superare l’argine del fiume e quindi agganciato all’arcata già in loco. Un’operazione di alta ingegneria che si spera di concludere il più rapidamente possibile in quanto chiuderebbe idealmente la prima fase del nuovo ponte, ovvero la realizzazione del tratto in alveo.