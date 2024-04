Incendio in un appartamento a Salina di Viadana. Madre e figlia di 3 mesi portate in ospedale

VIADANA Una madre di 30 anni e la figlioletta di appena tre mesi sono state soccorse questa mattina intorno alle 9 per un incendio divampato nella loro abitazione. E’ successo in un appartamento in via Martelli a Salina di Viadana. Le fiamme, stando a quanto accertato sarebbero partite da un corto circuito dell’asciugatrice e si sono ben presto propagate al resto del locale lavanderia. Quando la donna si è accorta di quanto stava succedendo ha dapprima cercato di spegnere l’incendio, dopodiché si è allontanata con la sua bimba in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Viadana, che nel giro di pochi minuti hanno risolto la situazione. L’incendio ha danneggiato solo il locale lavanderia e pertanto l’appartamento è tutt’ora agibile. La donna, di nazionalità rumena, è stata portata in ospedale per accertamenti perché avrebbe inalato un po’ di fumo. Accertamenti anche sulla bimba.