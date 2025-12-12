Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
14ª giornata, oggi ore 16
Atletico Orsa Iseo-Castelleone
Cividate Pontoglio-Ciliverghe
La Sportiva Ome-Castiglione (ore 17)
Mario Rigamonti-Cazzagobornato
Sported Maris-Curtatone (ore 14.30)
Valcalepio-Castellana (ore 17)
Verolese-Darfo Boario
Aurora Travagliato-Bsv Garda
Classifica: Darfo Boario 26, Curtatone, Ciliverghe e Cividate 25, Travagliato, Castellana e Mario Rigamonti 22, Castiglione e Cazzago 21, Sported Maris 19, Bsv Garda 17, Castelleone 12, La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 7, Valcalepio 5, Verolese 3
JUNIORES REGIONALE U19
14ª giornata, oggi ore 15.30
Asola-Esperia
Bagnolese-San Lazzaro (ore 16.30)
Pavonese-Carpenedolo
Castelvetro-Sporting Club
Voluntas-Soresinese
Leoncelli-Union Team Marmirolo
Orceana-Sirmione Rovizza
Poggese-Governolese (ore 15)
Classifica: Poggese 29, Sporting 28, Castelvetro 26, Pavonese 25, Orceana e Voluntas 22, Leoncelli, Governolese e Asola 20, Esperia 16, Carpenedolo 14, Soresinese 13, Bagnolese e Marmirolo 12, Sirmione 10, S. Lazzaro 7
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
13ª giornata, oggi ore 16
Ceresarese-Voltesi (ore 14.45)
Gonzaga-Quistello
La Cantera-Segnate (ore 14.45)
Ostiglia-Porto (ore 15)
Borgo Virgilio-River (ore 15.30)
Serenissima-Mantovana
Union Colli Morenici-Roverbellese
Riposa: Sporting Pegognaga
Classifica: Gonzaga 30, Porto 28, Roverbellese 27, Voltesi e Ceresarese 22, Mantovana e Quistello 21, Borgo Virgilio 18, Ostiglia, Serenissima e Union Colli 13, River 11, La Cantera 7, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
14ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-New Team
Passirano-Castiglione (oggi ore 19)
Unitas Olympia-Rezzato
Uso United-San Michele
Accad. Prevalle-Sporting Chiari
Cazzagobornato-Voluntas
Roncadelle-Real Dor Brescia
Aurora Travagliato-Desenzano
Classifica: Rovato 35, Desenzano 34, Voluntas 33, New Team 23, Travagliato 22, Uso United e Real Dor Brescia 19, Rezzato 18, Prevalle 17, San Michele 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, Roncadelle 10, Cazzago 9, Passirano 8, Castiglione 4
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
14ª giornata, domani ore 10
Cabassi Union Carpi-San Paolo
Rubierese-Viadana (oggi ore 15.30)
Arcetana-Colombaro
Lentigione-Sporting S.Ilario
Mirandolese-Real Formigine
Pavullo-Limidi
Riposano: Suzzara e Castelnuovo
Classifica: Viadana 30, Lentigione 28, Rubierese 26, San Paolo 23, Colombaro e Sporting S.Ilario 16, Real Formigine 14, Mirandolese 12, Pavullo, Suzzara e Arcetana 11, Limidi e Cabassi Union Carpi 8, Castelnuovo 7
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
16ª giornata, domani ore 10
Accademia Prevalle-Pavonese
Castiglione-Orceana (oggi ore 16.30)
Quistello-Pavoniana
Gussago-Castelverde
Soncinese-Montorfano Rovato
Sported Maris-Vighenzi
Valtrompia-Cellatica
Verolese-Ciliverghe
Riposa: Sporting Club
Classifica: Cellatica 39, Vighenzi 35, Castiglione 33, Ciliverghe 31, Sported Maris 28, Gussago 26, Pavoniana 23, Valtrompia 22, Orceana 21, Rovato 20, Soncinese e Pavonese 18, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
13ª giornata, domani ore 10
Asola-Porto
Castellana-Borgo Virgilio (oggi 17.30)
La Cantera-Pegognaga (ore 10.30)
Mantovana-Medolese
Polirone-Pomponesco
Serenissima-Rapid Olimpia
Voltesi-Curtatone (oggi ore 16)
Riposa: San Lazzaro
Classifica: San Lazzaro 34, Borgo Virgilio 33, Castellana 30, Voltesi 29, Asola 25, Porto e Curtatone 23, Rapid Olimpia 17, Serenissima 14, Polirone 12, Pegognaga 8, Medole 7, La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
14ª giornata, domani ore 10
Città di Albino-Rezzato
Gussago-Castellana (oggi ore 15.30)
Azzano-Castiglione (ore 11)
Pavonese-Darfo Boario
Colognese-Porto (ore 11)
Concesio-Desenzano
Pavoniana-Sported Maris
Valcalepio Junior-Ciliverghe
Classifica: Città di Albino 34, Desenzano 30, Sported Maris 25, Castiglione 25, Ciliverghe 23, Valcalepio Junior 22, Colognese 20, Castellana 19, Azzano 19, Pavonese 19, Pavoniana 19, Darfo Boario 18, Gussago 15, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
13ª giornata, oggi ore 15
Cannetese-Gonzaga (domani ore 10)
Mantovana-River
Rapid Olimpia-Borgo Virgilio (ore 16)
San Lazzaro-Quistello
Union Colli-Polirone (ore 16.30)
Marmirolo-S.Egidio S.Pio X (15.30)
Riposa: Poggese
Classifica: Marmirolo 27, San Lazzaro 25, Quistello 24, Polirone e S.Egidio S.Pio X 23, Union Colli e Rapid Olimpia 18, River e Borgo Virgilio 16, Poggese 10, Cannetese 6, Gonzaga 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
14ª giornata, domani ore 10
Castiglione-Darfo Boario (oggi 18.30)
Aurora Travagliato-Cellatica
Montorfano Rovato-Gavardo
Ciliverghe-Uso United
Mario Rigamonti-Valcalepio Junior
Palazzolo-Voluntas Brescia
Valtenesi-Cortefranca
Vighenzi-Concesio
Classifica: Palazzolo 34, Darfo Boario 33, Vighenzi 29, Rigamonti 27, Ciliverghe 24, Castiglione 24, Valtenesi 20, Valcalepio Junior 18, Concesio 18, Voluntas Brescia 15, Rovato 15, Cortefranca 14, Uso United 9, Gavardo 8, Cellatica 4, Travagliato 2
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
14ª giornata, domani ore 10
Offanenghese-Castellana (oggi ore 15)
Porto-Casalpusterlengo (oggi ore 15)
Codogno-Soncinese
Pavonese-Ripaltese
Castelnuovo-Pianenghese
Orceana-Rapid Olimpia (ore 9.15)
San Lazzaro-Asola
Sported Maris-Unitas Olympia
Classifica: Castellana e S. Lazzaro 33, Sported Maris 29, Orceana 28, Codogno 26, Offanenghese 22, Castelnuovo 22, Soncinese 20, Pavonese 19, Ripaltese 19, Rapid Olimpia 17, Asola 11, Unitas Olympia 9, Porto 6, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
14ª giornata, domani ore 10
Cazzagobornato-Voluntas
San Lazzaro-Breno (oggi ore 15)
Castellana-Darfo Boario (ore 11.15)
Castiglione-Sported Maris (ore 11.15)
Ciliverghe-Uso United
Mario Rigamonti-Palazzolo
Pavoniana-Desenzano
Aurora Travagliato-Vighenzi
Classifica: Voluntas 32, Desenzano 31, Darfo Boario 27, Breno 24, Mario Rigamonti 23, Palazzolo 23, Vighenzi 23, Sported Maris 21, Pavoniana 20, Ciliverghe 16, Castellana 15, Castiglione 12, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0
GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP
Semifinali, domani ore 10
Porto-Rapid Olimpia B
Rapid Olimpia A-Poggese
JUNIORES CREMONA
13ª giornata, oggi ore 15
Acquanegra-Marini
San Luigi-La Piccola Atene
CAMPIONATI CRER
Giovanis. U14 Re: 14ª g. (oggi ore 15)
Viadana-Sammartinese