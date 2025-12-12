Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

14ª giornata, oggi ore 16

Atletico Orsa Iseo-Castelleone

Cividate Pontoglio-Ciliverghe

La Sportiva Ome-Castiglione (ore 17)

Mario Rigamonti-Cazzagobornato

Sported Maris-Curtatone (ore 14.30)

Valcalepio-Castellana (ore 17)

Verolese-Darfo Boario

Aurora Travagliato-Bsv Garda

Classifica: Darfo Boario 26, Curtatone, Ciliverghe e Cividate 25, Travagliato, Castellana e Mario Rigamonti 22, Castiglione e Cazzago 21, Sported Maris 19, Bsv Garda 17, Castelleone 12, La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 7, Valcalepio 5, Verolese 3

JUNIORES REGIONALE U19

14ª giornata, oggi ore 15.30

Asola-Esperia

Bagnolese-San Lazzaro (ore 16.30)

Pavonese-Carpenedolo

Castelvetro-Sporting Club

Voluntas-Soresinese

Leoncelli-Union Team Marmirolo

Orceana-Sirmione Rovizza

Poggese-Governolese (ore 15)

Classifica: Poggese 29, Sporting 28, Castelvetro 26, Pavonese 25, Orceana e Voluntas 22, Leoncelli, Governolese e Asola 20, Esperia 16, Carpenedolo 14, Soresinese 13, Bagnolese e Marmirolo 12, Sirmione 10, S. Lazzaro 7

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

13ª giornata, oggi ore 16

Ceresarese-Voltesi (ore 14.45)

Gonzaga-Quistello

La Cantera-Segnate (ore 14.45)

Ostiglia-Porto (ore 15)

Borgo Virgilio-River (ore 15.30)

Serenissima-Mantovana

Union Colli Morenici-Roverbellese

Riposa: Sporting Pegognaga

Classifica: Gonzaga 30, Porto 28, Roverbellese 27, Voltesi e Ceresarese 22, Mantovana e Quistello 21, Borgo Virgilio 18, Ostiglia, Serenissima e Union Colli 13, River 11, La Cantera 7, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

14ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-New Team

Passirano-Castiglione (oggi ore 19)

Unitas Olympia-Rezzato

Uso United-San Michele

Accad. Prevalle-Sporting Chiari

Cazzagobornato-Voluntas

Roncadelle-Real Dor Brescia

Aurora Travagliato-Desenzano

Classifica: Rovato 35, Desenzano 34, Voluntas 33, New Team 23, Travagliato 22, Uso United e Real Dor Brescia 19, Rezzato 18, Prevalle 17, San Michele 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, Roncadelle 10, Cazzago 9, Passirano 8, Castiglione 4

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

14ª giornata, domani ore 10

Cabassi Union Carpi-San Paolo

Rubierese-Viadana (oggi ore 15.30)

Arcetana-Colombaro

Lentigione-Sporting S.Ilario

Mirandolese-Real Formigine

Pavullo-Limidi

Riposano: Suzzara e Castelnuovo

Classifica: Viadana 30, Lentigione 28, Rubierese 26, San Paolo 23, Colombaro e Sporting S.Ilario 16, Real Formigine 14, Mirandolese 12, Pavullo, Suzzara e Arcetana 11, Limidi e Cabassi Union Carpi 8, Castelnuovo 7

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

16ª giornata, domani ore 10

Accademia Prevalle-Pavonese

Castiglione-Orceana (oggi ore 16.30)

Quistello-Pavoniana

Gussago-Castelverde

Soncinese-Montorfano Rovato

Sported Maris-Vighenzi

Valtrompia-Cellatica

Verolese-Ciliverghe

Riposa: Sporting Club

Classifica: Cellatica 39, Vighenzi 35, Castiglione 33, Ciliverghe 31, Sported Maris 28, Gussago 26, Pavoniana 23, Valtrompia 22, Orceana 21, Rovato 20, Soncinese e Pavonese 18, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

13ª giornata, domani ore 10

Asola-Porto

Castellana-Borgo Virgilio (oggi 17.30)

La Cantera-Pegognaga (ore 10.30)

Mantovana-Medolese

Polirone-Pomponesco

Serenissima-Rapid Olimpia

Voltesi-Curtatone (oggi ore 16)

Riposa: San Lazzaro

Classifica: San Lazzaro 34, Borgo Virgilio 33, Castellana 30, Voltesi 29, Asola 25, Porto e Curtatone 23, Rapid Olimpia 17, Serenissima 14, Polirone 12, Pegognaga 8, Medole 7, La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

14ª giornata, domani ore 10

Città di Albino-Rezzato

Gussago-Castellana (oggi ore 15.30)

Azzano-Castiglione (ore 11)

Pavonese-Darfo Boario

Colognese-Porto (ore 11)

Concesio-Desenzano

Pavoniana-Sported Maris

Valcalepio Junior-Ciliverghe

Classifica: Città di Albino 34, Desenzano 30, Sported Maris 25, Castiglione 25, Ciliverghe 23, Valcalepio Junior 22, Colognese 20, Castellana 19, Azzano 19, Pavonese 19, Pavoniana 19, Darfo Boario 18, Gussago 15, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

13ª giornata, oggi ore 15

Cannetese-Gonzaga (domani ore 10)

Mantovana-River

Rapid Olimpia-Borgo Virgilio (ore 16)

San Lazzaro-Quistello

Union Colli-Polirone (ore 16.30)

Marmirolo-S.Egidio S.Pio X (15.30)

Riposa: Poggese

Classifica: Marmirolo 27, San Lazzaro 25, Quistello 24, Polirone e S.Egidio S.Pio X 23, Union Colli e Rapid Olimpia 18, River e Borgo Virgilio 16, Poggese 10, Cannetese 6, Gonzaga 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

14ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Darfo Boario (oggi 18.30)

Aurora Travagliato-Cellatica

Montorfano Rovato-Gavardo

Ciliverghe-Uso United

Mario Rigamonti-Valcalepio Junior

Palazzolo-Voluntas Brescia

Valtenesi-Cortefranca

Vighenzi-Concesio

Classifica: Palazzolo 34, Darfo Boario 33, Vighenzi 29, Rigamonti 27, Ciliverghe 24, Castiglione 24, Valtenesi 20, Valcalepio Junior 18, Concesio 18, Voluntas Brescia 15, Rovato 15, Cortefranca 14, Uso United 9, Gavardo 8, Cellatica 4, Travagliato 2

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

14ª giornata, domani ore 10

Offanenghese-Castellana (oggi ore 15)

Porto-Casalpusterlengo (oggi ore 15)

Codogno-Soncinese

Pavonese-Ripaltese

Castelnuovo-Pianenghese

Orceana-Rapid Olimpia (ore 9.15)

San Lazzaro-Asola

Sported Maris-Unitas Olympia

Classifica: Castellana e S. Lazzaro 33, Sported Maris 29, Orceana 28, Codogno 26, Offanenghese 22, Castelnuovo 22, Soncinese 20, Pavonese 19, Ripaltese 19, Rapid Olimpia 17, Asola 11, Unitas Olympia 9, Porto 6, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

14ª giornata, domani ore 10

Cazzagobornato-Voluntas

San Lazzaro-Breno (oggi ore 15)

Castellana-Darfo Boario (ore 11.15)

Castiglione-Sported Maris (ore 11.15)

Ciliverghe-Uso United

Mario Rigamonti-Palazzolo

Pavoniana-Desenzano

Aurora Travagliato-Vighenzi

Classifica: Voluntas 32, Desenzano 31, Darfo Boario 27, Breno 24, Mario Rigamonti 23, Palazzolo 23, Vighenzi 23, Sported Maris 21, Pavoniana 20, Ciliverghe 16, Castellana 15, Castiglione 12, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0

GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP

Semifinali, domani ore 10

Porto-Rapid Olimpia B

Rapid Olimpia A-Poggese

JUNIORES CREMONA

13ª giornata, oggi ore 15

Acquanegra-Marini

San Luigi-La Piccola Atene

CAMPIONATI CRER

Giovanis. U14 Re: 14ª g. (oggi ore 15)

Viadana-Sammartinese