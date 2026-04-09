Calcio giovanile – San Lazzaro, 150 ragazzi al Trofeo Adriatico: festa, crescita e un secondo posto

MANTOVA Una spedizione numerosa e vivace quella del San Lazzaro, che nei giorni di Pasqua ha partecipato al Trofeo Adriatico a Rimini con un contingente composto da circa 150 ragazzi suddivisi in sei categorie per un totale di 8 formazioni. Divertimento allo stato puro, tante soddisfazioni e anche qualche risultato di rilievo come il secondo posto degli under 16 che allo stadio Neri hanno perso di misura contro il Sasso Marconi. Al di là del seppur non trascurabile aspetto agonistico, esperienze di questo tipo aiutano i ragazzi a crescere facendo gruppo e la società a tararsi su un piano più professionale. Oltre alle partite, la tre giorni romagnola ha visto la società biancazzurra sfilare sabato sera a Rimini assieme alle altre 200 società partecipanti e alle migliaia di ragazzi arrivati da tutta Europa.