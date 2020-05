Calcio – I dilettanti restano ancora in stand-by. Rasori: “Le nostre proposte sono sul tavolo”

MANTOVA La D in qualche modo è sistemata, mentre per le altre categorie dei dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza, indicazioni sui verdetti non ce ne sono ancora. «Per quanto concerne l’attività regionale – si legge nel comunicato della Lnd – il Consiglio Direttivo ha affidato al Presidente Sibilia e agli altri consiglieri federali in quota Lnd, il mandato di richiedere una delega in favore della stessa Lega Nazionale Dilettanti, affinché sulla base delle realtà territoriali si possano adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati».

Per la traduzione ci affidiamo alla vicepresidente del Crl, Paola Rasori. «In pratica – spiega – Sibilia ha avuto il mandato per presentare al Consiglio Federale della Figc, in programma il 3 o 4 giugno, le proposte su come chiudere i campionati regionali. Tenendo conto, naturalmente, delle indicazioni che arrivano dai vari comitati. Le nostre ormai sono note: promozione della prima classificata e niente retrocessioni. Ma prendiamo atto che la D ha preso una strada diversa, per cui in Eccellenza arriveranno le squadre retrocesse dalla serie D. E’ possibile che si adotti lo stesso sistema anche per i campionati regionali. E nemmeno sappiamo se ci sarà una soluzione comune, oppure differente a seconda delle varie realtà territoriali».

«E’ stata un’altra giornata interlocutoria – prosegue Paola Rasori – alle nostre società chiedo di avere pazienza. Giovedì 28 ci incontreremo in videoconferenza con i dirigenti mantovani, ma non ci saranno grosse novità sul tavolo, se non appunto lo stop definitivo dei campionati. Il Crl ha autonomia soltanto per il settore giovanile, quindi Allievi e Giovanissimi. Stiamo già valutando alcune soluzioni».

Nessuna certezza sui verdetti, men che meno sui format dei campionati nella prossima stagione. «Che formalmente inizierà l’1 luglio, questa è l’unica cosa sicura – conclude la numero 2 del Crl -. La formula dei campionati si adeguerà gioco forza alla tempistica. Non sapendo quando potranno iniziare, è impossibile fare ora delle ipotesi».