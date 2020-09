Bovini da carne: i commissari di Confagricoltura Mantova denunciano gravi speculazioni sui prezzi

MANTOVA Non accenna a placarsi la crisi legata alle carni bovine, con i listini delle borse merci che ancora non rispecchiano il reale valore dei capi alla stalla: «C’è in atto una grave speculazione – spiega Elide Stancari, presidente della sezione carni bovine di Confagricoltura Mantova – per quanto riguarda i capi di razza Charolaise, sia maschi che femmine, con prezzi rilevati assolutamente non consoni rispetto ai costi che gli allevatori devono sostenere per la loro attività». Ecco allora che i commissari di espressione Confagricoltura, Gianni Ottoni e Stefano Bignotti, non firmeranno alcun bollettino: «Una presa di posizione decisa – spiegano i commissari – ma necessaria, alla luce di quanto abbiamo concordato assieme a un gruppo di allevatori della nostra associazione. Tutti insieme ci siamo confrontati e abbiamo constatato come i prezzi delle borse merci di Mantova e Modena non siano assolutamente adeguati rispetto al prezzo alla stalla dei capi che alleviamo». «Andare avanti così – prosegue Stancari – significa condannare a morte il settore».