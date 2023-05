“Vasche in città”, da maggio a dicembre rassegna di eventi per animare il centro storico

MANTOVA Vasche in città: per quanto mi riguarda erano gli anni Novanta e il pomeriggio lo si trascorreva rimbalzando dal Sociale a piazza Sordello. Intervallando il tutto con un cinema, un gelato, due chiacchiere con i conoscenti che si incrociavano sotto gli affollatissimi portici. Oggi invece non è più così: non avrebbe senso, perché ciascuna epoca presenta caratteristiche differenti, anche a livello di condivisione sociale. E la rassegna #vascheincittà non è, infatti, un programma pensato per riportare l’atmosfera attuale a quella modalità, bensì per animare il centro storico, da maggio a dicembre, grazie a una serie di iniziative, che va a mettere in rete diversi tipi di proposte, con giovedì e fine settimana speciali, supportati, e a supporto, anche delle associazioni di categoria dell’artigianato e del commercio. La manifestazione è promossa dal Comune di Mantova e organizzata da Fondazione Artioli, come spiegato ieri durante la presentazione: «I centri storici di tutte le città lombarde sono in sofferenza, – ha dichiarato il sindaco Mattia Palazzi – con una media di sfitto degli esercizi che si aggira attorno al 20%. Il progetto mira alla frequentazione del centro non solo dal punto di vista turistico, ma nella quotidianità, grazie a una programmazione di cui fanno parte iniziative disparate, come i festival, ma condivisa in un medesimo calendario con le associazioni di categoria. Ogni secondo giovedì del mese i negozi resteranno aperti fino alle 21.30, offrendo una serie di attività e opportunità. Il piano è pronto fino al mese di dicembre, a parte i mesi più caldi, ma si lavorerà per prolungare gli incontri». L’investimento per tale iniziativa ammonta a 130mila euro. Il coinvolgimento della cittadinanza sarà in questo modo più semplice, grazie alla messa in rete di offerte diversificate, come specificato dalla presidente di Fondazione Artioli Federica Restani, anche con l’auspicio che il corso e le piazze tornino ad essere punto di riferimento civico cittadino. Ci sono segnali anche concreti volti ad agevolare chi voglia fermarsi con l’auto in città, dando la possibilità di parcheggiare giovedì pomeriggio e sera al parking Pradella al costo massimo di 2 euro, dalle 18 alle 24, come chiarito dall’assessore Iacopo Rebecchi. La manifestazione è in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. All’incontro hanno preso parte anche il vicesindaco Giovanni Buvoli, il coordinatore di Fondazione Artioli Federico Ferrari e i rappresentanti delle associazioni del commercio e dell’artigianato, soddisfatti di tale nuova e indispensabile occasione: Stefano Gola, presidente di Confcommercio Mantova, Francesca Chizzolini, direttrice generale di Confartigianato imprese Mantova e Stefano Solci, vicepresidente Confesercenti Mantova. Info e programma su vascheincitta.mailchimpsites.com.

Ilaria Perfetti