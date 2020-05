Pallavolo serie B m – Viadana, fiducia a coach Panciroli. Cigolini: “Ha lavorato bene”

VIADANA Anche in casa E’più Viadana si guarda al futuro e alla prossima avventura in serie B. L’ultima, bruscamente interrotta per l’emergenza sanitaria, vedeva il sestetto guidato dai tecnici Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi navigare tranquillamente a metà classifica con 21 punti. «Il primo passo da compiere per la prossima stagione è trovare gli sponsor – afferma il diesse Mario Cigolini – e stabilire dunque il nostro budget. E’ logico che con la crisi in atto si dovranno ridurre i costi, mi auguro che tutti lo comprendano. A mio avviso parecchie società si troveranno in difficoltà e sono destinate a scomparire. Trovare gli sponsor potrebbe risultare un’operazione molto complicata. Ci stiamo comunque muovendo e per prima cosa stiamo sondando la disponibilità dei tesserati a rimanere a Viadana. Per quanto riguarda coach Panciroli, ha manifestato l’intenzione di restare: per noi ha fatto davvero un ottimo lavoro ed è molto positivo che voglia portarlo avanti nella prossima stagione. Anche gran parte dei giocatori, a parte un paio, dovrebbe rimanere e pure questo è un buon segnale, vuol dire che qui stanno bene e ci tengono a togliersi altre soddisfazioni con il Viadana». Il capitano Riccardo Chiesa, per 16 anni con la maglia rivierasca, durante questo periodo di inattività ha deciso di chiudere con la pallavolo ad alti livelli. La società lo vorrebbe come dirigente, ma pare difficile. «La squadra era in netta crescita – racconta il fratello Alessandro – Se il campionato non fosse stato interrotto, avremmo potuto toglierci qualche altra soddisfazione. E’ stato un peccato doversi fermare e per questo non poter disputare il derby di ritorno contro il Gabbiano; ci tenevamo parecchio a giocare questa sfida in casa nostra, per cercare di fare bella figura e riscattare la sconfitta dell’andata».