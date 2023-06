Calcio – Il Sermide riparte dalla Terza Categoria e va a Ferrara. Varani è il mister

Sermide Colpo di scena in casa Sermide. La squadra biancazzurra, come si ricorderà, è appena retrocessa in Seconda Categoria, ma non disputerà questo campionato nella prossima stagione. Ripartirà invece dalla Terza Categoria, che giocherà però sotto la Delegazione di Ferrara. Così ha deciso la dirigenza guidata dal presidente Giovanni Massarenti. La sede della società è stata trasferita da Sermide a Pilastri di Bondeno, dove la squadra disputerà le partite interne. Massarenti ha già informato il sindaco sulla decisione presa e naturalmente anche i vertici della Figc provinciale.

«E’ già qualche anno che ho in mente di portare la squadra a Ferrara – svela il massimo dirigente del Sermide – adesso questa idea è diventata realtà. Non è certo una presa di posizione contro la Delegazione di Mantova, il fatto è che andando in Emilia avremo tanti vantaggi dal punto di vista logistico, a cominciare ovviamente da trasferte più brevi e maggiore reperibilità dei giocatori. Quest’ultima è stata la difficoltà maggiore negli ultimi anni, dovendo andare a giocare nel Bresciano o nel Cremonese». «La squadra – prosegue Massarenti – è stata affidata al tecnico Marco Varani, si tratta quindi di un gradito ritorno sulla nostra panchina. La rosa è praticamente fatta e sarà composta da molti giocatori che arrivano da categorie superiori».

Il Sermide, quindi, sarà la terza squadra mantovana a giocare in Emilia, dopo il Viadana (in Prima) e la Rapid Viadana (in Seconda). La sua rinuncia a disputare la Seconda Categoria lombarda comporta naturalmente una riduzione dell’organico, da 19 a 18 squadre, il che significa che una tra Acquanegra, Casaloldo e Cannetese dovrà lasciare il girone cremonese per giocare invece in quello tutto mantovano.