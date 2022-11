Campagna Amica Mantova: agricoltura e solidarietà per Natale

MANTOVA – Campagna Amica Mantova e Coldiretti contro il cibo sintetico e per un Natale all’insegna della solidarietà. Saranno dieci le aziende agricole del circuito di qualità di Campagna Amica che animeranno la Loggia del Grano (spazio della Camera di Commercio in via Spagnoli, in città) i prossimi 4 e 18 dicembre e 6-7-8 gennaio. Il cibo a km0 sarà al fianco delle associazioni di volontariato Aurora Onlus di Borgo Virgilio, realtà che aiuta i giovani con disabilità, e all’Aido provinciale, l’Associazione italiana per la donazione degli organi. “Coldiretti Mantova e Campagna Amica – ha annunciato Giuseppe Groppelli, presidente della fondazione legata a Coldiretti – hanno pensato di unire l’attenzione per i prodotti agroalimentari di qualità alla vocazione al sociale e all’attenzione alle persone più fragili con tre momenti nel cuore di Mantova, durante i quali promuoveremo la raccolta delle firme dei cittadini contro la carne sintetica e il cibo prodotto in laboratorio”. “Quella di Campagna Amica Mantova è un’iniziativa che ci trova allineati – ha detto Sabrina Tartarotti, presidentessa Aido – visto che la nostra realtà ha tra le proprie finalità la promozione di uno stile di vita sano, anche attraverso il cibo di qualità del territorio”. L’elenco delle aziende partecipanti: Corte Fattori (prodotti da forno, confetture, farine), Alice Perini (cosmesi e confetture), Società agricola Dell’Ibisco (pasta fresca, vino e mostarde), Luca Tebaldi (zafferano, confetture, prodotti da forno), Nicola Valli (riso), Azienda zootecnica Luca Alberini (salumi e insaccati), Silvano Parolini (birra, patate, zucca, farine), Sergio Salzani (ortofrutta), Stefano Zenato (sottoli, mostarde, confetture), Simona Ogliosi (vino, olio).