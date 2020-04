La 5 D della Lombardia trovano consensi anche in altre regioni

MILANO “Regione Lombardia – in una Nota – esprime grande soddisfazione” per il fatto che “nella cabina di regia Covid-19 anche gli altri governatori abbiano condiviso la necessita’ di valutare alcune riaperture, a partire dai cantieri edili cosi’ come suggerito espressamente dal presidente Attilio Fontana, che ha lanciato le cosiddette ?5 D’: diagnosi, digitalizzazione, distanza, dispositivi e diritti.

Regione Lombardia, che per prima ha affrontato l’emergenza sanitaria in Europa, intende offrire un contributo decisivo per la ripartenza di tutta Italia”. “Ripartenza che – conclude la Nota – dovra’ avvenire nella massima tutela della salute e delle disposizioni sanitarie”