Ponte Tedeschi a Ostiglia, la telenovela si avvicina ai titoli di coda

OSTIGLIA – Altro ponte del territorio, altra telenovela con l’aggravante di essere legata a un manufatto lungo pochi metri: ma con l’approvazione del progetto definitivo esecutivo si avvicina la fine anche per la questione del Ponte dei Tedeschi di Ostiglia, inagibile a causa del terremoto e da più di dieci anni impercorribile con qualsiasi mezzo. A tutto danno dei residenti e delle attività presenti.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del manufatto; l’intervento di recupero conservativo si è reso necessario dopo le gravi lesioni subite in occasione del terremoto.

Il progetto è stato portato a termine dal tecnico incaricato Davide Cavaglieri, subentrato a seguito dell’improvvisa scomparsa del precedente progettista Carlo Grigoli. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 252mila euro comprensivo dei lavori, spese tecniche ed oneri per la sicurezza ed è stato finanziato con i fondi stanziati per i danni del sisma.

«Già dalla prossima settimana partirà la procedura per l’affidamento dei lavori – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Ostiglia Omero Vinciguerra – risolvendo una delicata ed annosa vicenda particolarmente attenzionata dall’Amministrazione Comunale». Dopo Ponte Marino a Borgo Mantovano qualcosa inizia dunque a muoversi anche per un altro manufatto del territorio..