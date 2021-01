In arrivo 140mila euro per lavori al municipio di Roverbella

ROVERBELLA – Con la Legge di Bilancio dello Stato, nel 2021 verranno assegnate al Comune di Roverbella circa 140 mila euro di risorse per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico.

Grazie a tutto ciò saranno predisposti dall’ente locale roverbellese interventi che consentiranno di raggiungere importanti obiettivi sia sul versante del risparmio economico, sia su quello ecologico, sia su quello sociale.

Andando con ordine; in definitiva il risparmio economico che si verrà a creare sarà di un valore sensibile e deriverà dai minori costi sostenuti dall’ente per il servizio erogazione e gestione di energia pubblica.

Per quel che il discorso inquinamento grazie agli interventi ipotizzati si avrà una riduzione delle emissioni di CO2, di conseguenza si potrà migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante.

Infine il beneficio sociale derivante dalle scelte compiute dal Comune grazie ai fondi ottenuti sarà riconducibile ad un incremento della vivibilità e del decoro degli ambienti pubblici.

L’Amministrazione Comunale destinerà, quindi, queste risorse alla realizzazione di lavori che interesseranno la sede municipale, uno degli edifici più obsoleti e energicamente dispendiosi che appartengono al demanio pubblico. Per poter appaltare i lavori, appalto che avverrà entro il prossimo 15 settembre, gli uffici comunali relativi ai lavori pubblici, gestione patrimonio e demanio comunale, hanno incaricato un professionista per la stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo, indispensabili per ottenere le necessarie autorizzazione da parte della competente Soprintendenza. Alla luce di tutto ciò vi è da sottolineare come il Comune di Roverbella ancora una volta stia muovendosi su tutti i fronti per riuscire a disporre delle risorse utili a realizzare quegli interventi considerati strategici. Opere pubbliche che rispondano da un lato alle esigenze del territorio e dall’altro alla volontà di ammodernare ed efficientare l’intero patrimonio pubblico.