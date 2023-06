Calciomercato dilettanti – Il Castiglione si rinforza con Gentili. Curtatone boom: c’è Boukaroua

Mantova Altra giornata intensa di calcio mercato. Il Castiglione ha pescato un altro rinforzo dal Ciliverghe. Si tratta del difensore centrale Andrea Gentili, classe ’99, un cavallo di ritorno. I Mastini hanno inoltre confermato il giovane (è un 2004) centrocampista Damiano Tosi. Nuova conferma anche in casa Union Marmirolo: Cipriani rimane alla corte di mister Perinon. Scendiamo decisamente di Categoria, ci sono tante operazioni in Seconda. Il Curtatone ha piazzato una serie di colpi importanti: il portiere Governi e Ferretti, dal S.Egidio S.Pio X, Chiapparo di rientro dalla Governolese, ma soprattutto il bomber Boukaroua dalla Serenissima e l’altro attaccante Regattieri dal Casaloldo, che piaceva anche allo Juniors Cerlongo. Promosso in prima squadra, dalla Juniores, Nicolò Faben. Si muove bene anche la Ceresarese: dopo una serie di conferme – l’esperto Annovazzi, il centrocampista Cuoghi e l’attaccante Hammami – i rossoverdi hanno piazzato un bel colpo prendendo il forte centrocampista Aliou Keita dalla Medolese. I viola perdono altre pedine importanti: Dossena e Scaroni sono infatti andati all’Atletico Castiglione e partirà anche Dehò. Mancava l’ufficialità e ora l’abbiamo: mister Tarantolo ha sciolto le riserve e continuerà ad allenare il neopromosso Sporting Pegognaga. Mentre tre senatori come Gilioli, Ferraresi e Rossetti hanno deciso di appendere le scarpe al chiodo. A proposito di allenatori, la Casteldariese ha affidato la squadra a Lorenzo Burato. Confermati in organico Venturini ed Aschieri.

Chiudiamo con un flash da fuori provincia. L’ex diesse del Prevalle, Corrado Danieli, che rumors di mercato avevano accostato alla Castellana, è invece il nuovo direttore generale della Bedizzolese, che conferma Gianluca Manini nel ruolo di direttore sportivo.