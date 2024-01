Calcio Prima Categoria – Micheloni (ds Serenissima): “Verolese al top. Ma se giochiamo come sappiamo…”

RONCOFERRARO Ripartenza col botto nel girone G della Prima Categoria lombarda. Domenica il calendario riserva alla Serenissima lo scontro diretto con la Verolese capolista avanti di 6 lunghezze e che all’andata in terra mantovana prevalse 4-2. «Nessun dubbio: è una gara da tripla – taglia corto il ds Davide Micheloni – . Ci presentiamo in terra bresciana al gran completo. Certo, qualcuno magari non è al top, ma il mister dovrebbe fare in tempo a recuperare tutti. È pronto per il debutto Salvaterra che, nonostante la giovane età, vanta già un ottimo curriculum e un discreto bagaglio di esperienza». Micheloni dispensa consigli: «È pur sempre una partita di calcio, perciò chiedo alla squadra di stare tranquilla e di affrontare la capolista con serenità. Non dobbiamo pensare che bisogna vincere a tutti costi. Commetteremmo un errore. Piuttosto, sarà importante scendere in campo con quella voglia che abbiamo esibito nel girone di andata e che ci ha permesso di raccogliere ottimi risultati. Non dobbiamo aspettare l’avversario ma cercare di attaccarlo, senza però farci prendere dalla frenesia. Sappiamo benissimo che la Verolese è una squadra forte ed esperta, e che merita pienamente il primato in classifica. Le portiamo rispetto. Ma guai a cadere nel tranello di possibili provocazioni». Il direttore mostra comunque fiducia: «Io sono convinto che, se giochiamo come sappiano, possiamo farcela a vincere. Di sicuro ci proveremo».