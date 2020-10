Furto con la tecnica dell’abbraccio, denunciata una 19enne

CASTEL D’ARIO – La solita tecnica del furto con l’abbraccio dove la vittima è un anziano e il ladro è una giovane donna e di solito di bella presenza. Questa volta, però, anche se la collana è sparita la furfante è stata riconosciuta e denunciata. Ma andiamo per ordine. Ancora in agosto, il 3 per l’esattezza, in una via di Castel d’Ario, un 69enne che stava passeggiando viene avvicinato da una ragazza, una 19enne con un accento straniero. Questa con una scusa lo approccia e tenta di abbracciarlo facendogli proposte provocanti. L’anziano capisce che c’è qualcosa di strano nel comportamento della 19enne e non cede alle avance anzi cerca di svincolarsi dall’abbraccio della stessa. Nel farlo, però, la collana d’oro che ha al collo si strappa e la giovane con destrezza la raccoglie da terra e scappa. Il 69enne si rivolge immediatamente ai carabinieri i quali, grazie alle foto segnaletiche, riconosce l’autrice del furto: si tratta di una 19enne, per l’appunto, nata nel Regno Unito, ma di origini slave.

Dopo indagini e ricerche approfondite, i militari dell’Arma della locale stazione sono riusciti a rintracciare la malvivente e hanno proceduto con la denuncia a piede libero della stessa ladruncola.