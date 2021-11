Ciclocross – Presentati il Valli del Mincio e il Trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio

RIVALTA SUL MINCIO Tolti i veli ieri sera in sala “Bruno Ascari” di Fondo Mincio a Rivalta sul Mincio sulle due manifestazioni dedicate alla specialità del ciclocross che si terranno in terra mantovana tra il 14 novembre ed il 12 dicembre. Numerosi gli appassionati che hanno presenziato all’appuntamento allestito dagli Amici del Pedale Rivaltese in collaborazione con l’Uc Ceresarese e l’associazione La Senga, società che saranno in cabina di regia delle due competizioni. Al fianco degli organizzatori vi saranno la Polisportiva Don Bosco e l’Avis di Ospitaletto Mantovano per la gara del 14 novembre, gara che prevede il via alle 10.30 e i primi ad esibirsi saranno gli under 23, gli elite e i master; la Pro Loco Amici di Rivalta per quella rivaltese in programma il 12 dicembre con partenza alle 10.30. Vi sarà anche patrocinio del Coni, del Panathlon e dei Vetrani dello Sport. Nel corso della serata è stata sottolineata l’importanza della collaborazione instaurata dai team organizzatori delle due gare con le istituzioni locali, da un lato i Comuni di Marcaria e Castellucchio e dall’altro il Comune di Rodigo. Un momento di particolare emozione è stato il ricordo di Aristide Bettati da parte della nipote Laura al quale è dedicata la competizione rivierasca, il Ciclocross delle Valli del Mincio, che sarà pure valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale. Sia questo appuntamento sia quello che lo precede, ovvero il Trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio Memorial Carlo Orlandini Memorial Andrea Garosi, saranno tappe del Trofeo Lombardia e Piemonte. (b)