Calcio Prima Categoria – Sere, carica Baratti: “A Dello si va per vincere”

RONCOFERRARO Inizia domenica da Dello l’avventura della Serenissima nel campionato di Prima Categoria. Il tecnico Michele Baratti mette in guardia i suoi sulle insidie della trasferta, ma è comunque fiducioso sulla possibilità di fare risultato pieno. «Siamo stati gli ultimi a iniziare la preparazione fra tutte le squadre mantovane – ricorda il mister – e non abbiano disputato alcuna amichevole. Un anno fa, alla partenza del campionato, avevamo nelle gambe anche le gare di Coppa Lombardia e, da neopromossi, a Castenedolo abbiamo tenuto il campo alla grande, salvo perdere per un gol segnato allo scadere. La sfida con la Dellese è un’incognita, non sappiamo se il team bresciano è lo stesso della stagione scorsa, oppure ha cambiato giocatori. Ed è vieppiù un’incognita perchè torniamo a giocare dopo parecchi mesi e non sappiamo quale potrà essere la nostra tenuta sul piano fisico. Sono comunque fiducioso di andarmela a giocare e uscire dal campo con i tre punti. Di sicuro ci proveremo, anche se ho qualche assente, tipo Girelli che inizierà ad allenarsi a ottobre, ma ho una rosa ampia che mi permette di schierare comunque una squadra competitiva»