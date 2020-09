In cammino da Grado a Genova: l’atleta paralimpico Devicenzi fa tappa a Mantova

MANTOVA L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi ha fatto tappa a Mantova nel suo cammino iniziato a Grado il 21 agosto e che terminerà a Genova il 17 ottobre. E’ stato accolto in piazza Mantegna dai rappresentanti mantovani dell’e-club Rotary Victorinus Feltrensis, del quale è da anni socio onorario. Dopo aver perso la gamba nel 1990, all’età di 17 anni, in un incidente motociclistico, Andrea ha girato il mondo in sella alla bicicletta e a piedi, sostenuto dalle sue stampelle, partecipando anche alle Paralimpiadi di Londra 2012. Ora sta percorrendo a piedi la Via Postumia, da Grado a Genova, 930 km, 42 tappe in 56 giorni. «Attraverso le regioni più colpite dalla pandemia facendo conoscere a più persone possibili le ricchezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche ma soprattutto chi le popola, ascoltando testimonianze e storie di amore, passione e resilienza».