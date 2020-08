La biblioteca comunale ritorna all’ex Convento di Santa Maria

GONZAGA La biblioteca comunale “Franco Messora” ripristina la propria sede presso il primo piano dell’ex Convento di S. Maria. Durante il processo di trasferimento è stato ideato un nuovo percorso obbligatorio per favorire il distanziamento sociale mentre i libri, il materiale audiovisivo e tutti i documenti d’archivio sono stati ricollocati secondo nuovi parametri.

In seguito alle normative anti Covid, la biblioteca comunale ha riscontrato la necessità di spostare, da maggio ad agosto, lo spazio di lettura nel chiostro dello stesso stabile in modo da rispettare il distanziamento sociale e contrastare probabili contagi. Oggi, dopo mesi di riorganizzazione, la sede è stata ristabilita presso il primo piano del Convento in cui risiede anche l’Informagiovani. La pianificazione del nuovo spazio è caratterizzata da percorsi obbligatori e dalla presenza di strumenti per la sanificazione della persona. L’accesso al complesso sarà contingentato e controllato.

Il Comune ha affermato recentemente che tutto il patrimonio letterario presente è stato riposizionato nuovamente in modo più chiaro secondo le diverse sezioni della raccolta inoltre un’apposita segnaletica sugli scaffali renderà più agevole e piacevole la ricerca dei libri. Per concludere con le novità il classico schema di collocazione del materiale DDC (Dewey Decimal Classification) in cui le opere sono ordinate seguendo una forma gerarchica è stato sostituito da un metodo molto più semplice fondato su un criterio letterale.

Cecilia Frignani