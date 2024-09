Calcio Primavera 3 – Mantova beffato all’ultimo minuto: a Verona finisce 1-1

VERONA Comincia con un pareggio dolceamaro il cammino della Primavera 3 di mister Graziani. A Verona, contro quella Virtus che i biancorossi avevano battuto lo scorso maggio conquistando la promozione, l’Acm mantiene saldo il pallino del gioco e passa in vantaggio al 77’ con una bella conclusione di Allushi servito da Cinetti. Si assapora il successo, invece al 95’ arriva la beffa: fallo in area e rigore per la Virtus trasformato da Ojhe. «C’è rammarico per la vittoeia sfumata all’ultimo secondo – riconosce Gabriele Graziani – , ma mi tengo la buona prestazione dei ragazzi. Abbiamo creato tanto contro una buona squadra e questo mi fa ben sperare per il futuro». Sabato prossimo alle ore 15 esordio casalingo contro il Rimini.

VIRTUS VERONA-MANTOVA 1-1

RETI 77’ Allushi (M), 95’ rig. Ojhe (V)

VIRTUS VERONA Zecchin, Crestani, Mosconi, Fiori, Passigato, Dalle Pezze, Begnini, Souza, Ojhe, Oni, Ferrarese. Entrati: Marasca, Viviani, Fiandaca, Chiti, Menegoi. All.: Zuccher.

MANTOVA Fratti, Sanseverino, Zorzella, Bottazzi, Leardini, Battistini, Zaniboni, Carreri, Forante, Zago, Baraldi. Entrati: Cinetti, Allushi, Pizzo, Bassi. A disp.: Mosca, Caramaschi, Storti, Cattani, Paci, Pini, Malcisi, Minei, Santinato. All.: Graziani.