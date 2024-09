Calcio Eccellenza femminile – La Pro Palazzolo è troppo forte: Mantova Women battuta 3-0

PALAZZOLO SULL’OGLIO (Bs) Il Mantova Women incassa la prima sconfitta stagionale, nel match clou della giornata contro la corazzata Pro Palazzolo. Alla fine le bresciane, che in squadra avevano l’ex Casalmartino Mirella Capelloni e l’ex Mantova Alice Pignagnoli, si sono dimostrate troppo forti: il 3-0 sembra ineccepibile per quello che si è visto in campo nell’anticipo dell’Eccellenza Femminile lombarda. Le biancorosse hanno comunque lottato con grande coraggio e impegno, chiudendo la gara con onore e giocando alla pari con una delle candidate al salto di categoria. Sugli scudi il portiere mantovano Maffezzoli, che ha impedito che il passivo diventasse più pesante con tre parate decisive. Del resto, quella bresciana è una corazzata, arricchita in estate da diversi nomi di categoria superiore. Primo tempo con le padrone di casa in vantaggio di un gol, per effetto del gol di Merli. Il raddoppio giunge al 65’, con il gol di Daleszczyk, mentre il tris lo sigla Masucci al 75’.