Parte lo sfalcio nei laghi per il contenimento dei trigoli

MANTOVA – Visto il proliferare della castagna d’acqua nei laghi di Mantova, sono stati riscontrati problemi di anossia al sistema acquatico, e da qui la decisione di provvedere allo sfalcio, per il contenimento dei “trigoli”, come popolarmente viene denominata tale specie. Già da due anni a questa parte l’amministrazione di via Roma ha deliberato il trasferimento di fondi al Parco del Mincio per questi interventi di sfalcio e contenimento, Lo stanziamento di quasi 15mila euro va a saldare le operazioni condotte dal Parco nel trascorso biennio, ma è dato per scontato che tra non molto lo stesso problema verrà a ripresentarsi. D’altro canto, i “trigoi” sono ormai parte integrante dell’ambito lacuale virgiliano. Rinunciarvi è impossibile.