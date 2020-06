Calcio – Valenza assicura: “Il San Lazzaro giocherà in Promozione”

MANTOVA In casa San Lazzaro l’amarezza per la retrocessione in Promozione non è stata archiviata del tutto. Il presidente Angelo Valenza non ci sta e boccia l’operato del Crl. «Sono ancora sconcertato dalla decisione presa – dice – . Retrocedere una squadra a nove partite dalla fine del campionato è un’aberrazione sportiva che non trova riscontri da nessuna parte. Avrei potuto avere anche zero punti, ma fino a quando la matematica non ti condanna, nessuno può decidere a tavolino una retrocessione. Il Comitato Regionale Lombardo aveva iniziato già da marzo a dire che non ci sarebbero state le retrocessioni. Come sarebbe stato giusto dal punto di vista sportivo. Perché Eccellenza sì e Promozione no? Qualsiasi scelta studiata a tavolino, con lo sport, non c’entra nulla».

Nonostante il dente ancora avvelenato, la società di Borgo Angeli ripartirà con l’ambizione di sempre: far crescere i giovani. Alla guida tecnica non ci sarà mister Ghirardi, ma Stefano Negrini. Per il tecnico ex Hostilia sarà un ritorno a casa. In passato ha allenato nel vivaio di Borgo Angeli e anche dalla prossima stagione avrà a che fare con molti giovani. «La nostra idea – ha commentato Valenza – è quello di ripartire da loro, dando la precedenza ai giovani della nostra Juniores. Probabilmente ne perderemo qualcuno per motivi di studio e calcisticamente parlando questo potrebbe essere un problema. Però siamo pronti a inserire anche tre o quattro elementi d’esperienza che possano dare maggiori garanzie. Non vogliamo bruciare i nostri giovani. Una cosa è certa: il San Lazzaro, come sempre, sarà una bella vetrina».

Fino a qualche giorno fa, si paventava l’ipotesi di una richiesta d’iscrizione al campionato di Prima Categoria. Ma Valenza assicura: «Giocheremo in Promozione». A Borgo Angeli tiene banco anche la vicenda Jacopetti, che sembrava destinato alla guida della prima squadra. La virata decisiva su Negrini, da parte della società, ha messo in discussione la permanenza del tecnico della Juniores, sempre più tentato dalla possibilità di affiancare Bizzoccoli al Marmirolo. La sua decisione sembra essere imminente.