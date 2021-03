Un mese di lavori per rimettere a nuovo il prato di piazza Virgiliana

MANTOVA Partono domani i lavori di ripristino di un’area del prato di Piazza Virgiliana. L’opera, che viene realizzata da Mantova Ambiente nell’ambito del contratto di gestione, senza ulteriori oneri straordinari, si svolgerà in particolare nella parte centrale di piazza Virgiliana e avrà una durata di circa 30 giorni. Il lavoro prevede il ripristino completo del tappeto erboso e prevederà una temporanea chiusura dell’area interessata dall’opera.

La decisione di compiere questo ripristino è stata presa perché alcune parti mostrano segni di evidente ammaloramento e presentano avvallamenti inoltre si rende necessario intervenire su alcune superfici erbose dopo i lavori di installazione della nuova illuminazione pubblica e del nuovo impianto irriguo, approfittando di questo periodo dove il pieno utilizzo del parco è limitato sia per la stagione ancora fredda che per le disposizioni legate alla pandemia.

Verrà quindi posta una recinzione per delimitare la zona oggetto dell’intervento così da tutelare l’area dal calpestio permettendo una corretta crescita del prato.