Calcio Promozione – Cobelli: “Castellana, buttala sul ritmo”

Castel Goffredo «Se riusciremo a dare ritmo alla gara e a correre più forte degli avversari, possiamo sperare di fare risultato»: lo dice Alessandro Cobelli, l’allenatore della Castellana impegnata domani sul campo della capolista Castegnato.

La vittoria casalinga di domenica scorsa con l’Urago Mella ha spinto la formazione biancoceleste a 28 punti, in una posizione a ridosso della griglia play off, distante tre lunghezze. Il Castegnato ha un attacco assai prolifico (40 reti messe a segno) ma, con 21 gol incassati, una difesa certo non impeccabile. Si tratta di un dato che può servire.

«Avremo – dice ancora mister Cobelli – la possibilità di dire la nostra, contro una squadra che ha giocatori esperti e di categoria superiore ma compassata, soltanto se riusciremo a contrastarli efficacemente a centrocampo e, soprattutto, a prendere in velocità la loro difesa. Ma è chiaro che tutti i ragazzi dovranno dare il meglio di sé».

Dopo la gara con la capolista, la Castellana sarà ancora in trasferta, a Desenzano, ora secondo in classifica. I biancazzurri torneranno tra le mura amiche il 16 febbraio per ospitare il Casalromano per un derby che si preannuncia fin da ora importantissimo.

Il tecnico goffredese deve rinunciare domani agli squalificati Napolano e Orlandini e agli indisponibili (ma andranno in panchina) Pellini e Bravo.

Anticipo – Questa sera, a Padenghe del Garda alle ore 20, è in programma Vighenzi-Voluntas Montichiari.